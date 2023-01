Lucas BONAN

Je suis à la recherche d'un nouveau défi dans le domaine du Web après la fin de mon projet de startup. Mon objectif est d'intégrer un projet passionnant avec une équipe internationale.



J'ai créé TalkMap (talk-map.com) avec trois amis en 2011. Nous avons conçu des outils collaboratifs pour l'intelligence collective, dont Whibo (whibo.com), une suite d'applications de tableau blanc, dans la veine de Google Docs, avec des applications Brainstorm, Moodboard, etc. qui permettent une collaboration visuelle. Nous avons complètement bootstrappé le projet, conçu notre propre interface après plusieurs itérations, et introduit des méthodologies de travail visuel à haute valeur ajoutée chez de nombreuses entreprises et travailleurs indépendants.



Au sein de notre équipe, je m’occupais principalement la gestion de projet Web. J’ai ainsi appris à comprendre la complexité technique du développement de fonctionnalités et à reconnaître ce qu’est un bon design, bien que je n’aie pas de diplôme en Computer Science. J'aime organiser le travail d'équipe afin que chacun sache ce qu'il a à faire, et pourquoi il doit le faire.



Parallèlement à ma vie professionnelle, je suis aussi un amateur de musique, je possède une grosse collection de musique que j'aime partager avec tout le monde. Je suis aussi sportif, je joue au golf et au rugby depuis plus de vingt ans, et je suis maintenant entraîneur de l'équipe des alumni de mon école de commerce. Enfin, j'adore cuisiner et partager un bon repas avec des convives.



Mes compétences :

Music

Project management

Nouvelles technologies

Nouveaux médias

Web project management

Musique

Web

Culture