Lucas CIEPLINSKI

Actuellement en stage final dans le département contentieux bancaire et financier du cabinet d'avocats Hogan Lovells à Paris, je suis étudiant à l'EFB dans la promotion 2011-2012 (Jean-Louis Debré) et je vais prêter serment à la rentrée prochaine.



J'ai effectué mes études de droit à l'université Paris II, où j'ai obtenu une maîtrise de droit des affaires et un Master 2 de droit bancaire et financier. Je suis également diplômé de l'ESAM où j'ai suivi le programme Master en droit de l'entreprise et management.



Mes deux années et demie d'expérience en stage ainsi que ma formation rigoureuse m'ont permis de développer des compétences techniques ainsi qu'un professionnalisme et une capacité d'adaptation favorisée par mes expériences d'études à l'étranger.



Mes compétences :

Conseil

Contentieux

juriste