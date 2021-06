Centres d'intérêts:

Tous les sports, Pratique toujours le Canoë-kayak en compétition au niveau national (1ère division)

Culture, Nature et voyage

informatique

cinéma



Mes compétences :

Manager

Responsable grands comptes

Chef de secteur

Chef des ventes

Négociation

Formation

Développement d'outils de vente et de process

Organisation du travail

Organisation de salons

Organisation de séminaires

Suivi commercial et administratif

Présentations en clientèle

Informatique