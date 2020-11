Lucas NOWAK

De formation d'ingénieur agronome et passionné par l'agriculture et ses évolutions, je déploie mes compétences au profil d'une agriculture durable.

Mes diverses expériences professionnelles ont développé ma capacité de recherche en expérimentation sur diverses productions végétales, mon sens du relationnel et mon esprit d'analyse et de synthèse.

Depuis 2019, je suis ingénieur à l'APEF (AOP Endives) où je travaille sur un programme d'expérimentation sur la protection de la culture d'endives.



Mes compétences :

- expérimentation en productions végétales

- agriculture de précision

- production de semences

- statistiques