Luce BRENNAN

Mon profil professionnel, c'est une chose... mon bénévolat dans le sport une chance énorme qui m'a été donnée par le hasard de la vie : Présidente de la section VOLLEY-BALL de LEVALLOIS PERRET pendant près de 12 années. Et mes passions, toute ma vie : la couture, la création de sacs, la langue française, la poésie, l'écriture, et tant de choses qui me poussent à grimper chaque jour l'échelle de la vie.