Tayeb BELHOUARI

Après avoir reçu un enseignement pluridisciplinaire lors de mes premières années universitaires, j'ai choisi de me spécialiser en intégrant une filière dispensant une formation en RH.

Mes différents stages m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances acquises au cours de mes deux années de spécialisation.

J'occupe actuellement un poste de chargé de recrutement en étant confronté à des enjeux de marque employeur et de communication RH pour attirer les candidats et fidéliser les collaborateurs dans un contexte de forte concurrence et d'évolution des trajectoires de carrière



Mes compétences :

Economie

Économie sociale

Gestion de l'emploi

Marque employeur

Recrutement