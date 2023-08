Diplômée d'un Master Economie de la Santé et des Politiques Sociales, à finalité professionnelle, spécialité Economie et Gestion de la Santé à l'université de Paris Dauphine.



J'ai voulu changer de métier c'est pourquoi je me suis lancé dans la poursuite d'études tout en continuant à exercer une activité professionnelle.



Depuis septembre 2017, je suis Directrice d'une Résidence Autonomie à St Gratien faisant partie du groupe associatif ARPAVIE.





Lucia ABEL VARELAS



Mes compétences :

SAP

Santé

Bureautique

Gestion budgétaire

Travail en équipe

Management

Conduite du changement

Conduite de projet