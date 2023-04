Lucia NICOLAÏ

Merci de votre intérêt pour mon profil. N'hésitez pas à m'adresser un message pour motiver une éventuelle demande de contact.



L'innovation n'est pas une science, c'est une prédisposition devenue un état d'esprit.



Depuis mon plus jeune âge, j'ai cherché à comprendre ce qui m’entoure, améliorer ce qui dysfonctionne, analyser les rapports de causes à effets. Le reste du temps, je lisais... Et lorsque je n'avais plus rien à lire, je déchiffrais les posologies de médicaments, les manuels d'utilisation, démontais des objets, racontais des histoires merveilleuses à mes deux frères ou réalisais des expériences... Plus ou moins réussies d'après les dires familiaux :)



(Beaucoup) plus tard, j'ai eu la chance d'intégrer des entreprises à dimension internationale, dans un contexte de mutation ou d'expansion. Mettre le client au centre des préoccupations, rendre cohérents son expérience et le discours des marques : un véritable plaisir pour un esprit curieux qui ne peut se cantonner à un pré-carré et s'interroge toujours sur les interactions entre les gens, les produits, les services... Cette vision à 360° de l'entreprise qui me plait énormément.



Depuis mon expérience start-up en 1999 à ce jour, j'ai ainsi créé de nouvelles approches en marketing stratégique, produit et services ou en communication digitale, imaginé de nouvelles structures organisationnelles, mais également mis en place ou participé au déploiement d'outils métiers, générateurs d'efficacité et de croissance (CRM, outils digitaux, catalogues dématérialisés, intranets d'entreprise, portails, applications, sites Internet...)



"Accompagnement du changement", "management de la transformation digitale": je préfère voir ces expériences comme l'heureux résultat d'une curiosité infinie, d'un immense intérêt pour les gens, pour la manière dont ils interagissent au sein de l'entreprise et cette insatiable envie de faire toujours plus, toujours mieux et toujours à 200%.



Geek invétérée, fan de jeux vidéos, je m'intéresse au progrès sous toutes ses formes. Mon compte Twitter en est le reflet : https://twitter.com/LuciaNicolai_



Mes compétences :

Indesign et Photoshop

Responsable marketing

Communication

Marketing

PAO

Branding

Marketing produit

Adobe Creative Suite

Community management

Trade marketing

Inbound marketing

Relation presse

Marketing relationnel

innovation produit

Stratégie digitale

Stratégie commerciale

Stratégie de communication