Nicolas LAPALU

Bilingue français-allemand et parlant courament l'anglais.



Mon parcours de plus de 25 ans dans l'industrie notament automobile, m'a conduis à travers le monde de l'Europe à l'Asie en passant par le continent américain.



J'apporte une expertise et une maîtrise dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de développement dans un environnement international complexe.



Je m'appuis sur plus de 20 ans d'expérience en Corporate Business Development en Asie, Moyen-Orient, Europe et Amérique :

- élaboration des stratégies d'alliances,

- Due-Diligence, ingénierie juridique et financière,

- Négociation des accords et contrats,

- constitution de réseaux internationaux (Lobbying)



Mais également sur mes compétences en :

- direction d'équipes projets pluridisciplinaires et multiculturelles,

- vente et ingénierie pour pour les grands comptes à l'export,

- organisation industrielle et création d'usine,



Mes compétences :

Direction générale

Export

Chine

Automobile

Lobbying

Business development

Industrie

Management

Finance