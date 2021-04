Lucie ALLANT

Fort de 7 ans d'expérience dans l'édition pédagogique, mon parcours m'a permis de développer mon goût pour les sciences et le partage du savoir, tout en acquérant une rigueur et un sens du détail nécessaires au travail d'édition en général.

Dynamique et curieuse, je suis à la recherche de missions où je pourrai m'épanouir professionnellement et humainement, découvrir de nouvelles choses et enrichir toujours plus mes connaissances.