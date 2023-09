Lucie ALLEON

Récemment diplômée du Master 2 International Manager de l'IAE de Grenoble, je suis partie débuter ma carrière professionnelle en Hongrie, à Budapest, au sein de la Global Supply Chain de Schneider Electric.



Attachée au service Clients de la plateforme logistique CEE-Log, j’occupe depuis octobre 2012 un poste de Coordinatrice Logistique spécialisée dans la gestion des commandes urgentes pour nos clients situés dans les pays d’Europe de l’Est, le territoire des Balkans et Israël (EEBI).



Cette fonction implique les compétences suivantes :

- Fiabilité et Orientation clients,

- Capacité d’analyse,

- Efficacité / Rapidité,

- Bonne connaissance de la Chaîne Logistique de Schneider Electric, de ses Réseaux et Acteurs,

- Flexibilité.



Depuis toujours motivée à l’idée de travailler dans un environnement international, je m’épanouie aujourd’hui à travers une fonction qui me permet, au quotidien, de côtoyer des hommes et des femmes ayant différentes fonctions, origines et nationalités.



Après plusieurs années d’études dans le domaine de la Gestion d’Entreprise, je vis aujourd’hui la réalité du terrain, le tout dans un contexte économique et une multinationale en pleine évolution !



Mes compétences :

Polyvalence

Relationnel

travail en équipe