Lucie ANCEL

Passionnée par la communication ? Bien évidemment ! C'est un domaine où : la créativité, l'inventivité, le changement, l'évolution et la diversité sont des éléments fondamentaux et où chaque personnalité peut s'exprimer. C'est un domaine où je pense avoir trouvé ma place. Je suis autonome mais j'aime travailler en équipe et je pense que la différence de l'autre est une richesse qu'il faut exploiter au maximum...



Passionnée par l'Homme, à la fin de mon master, je suis partie en Australie pendant 6 mois, pour découvrir un nouveau pays, de nouveaux horizons...



Passionnée, dynamique, professionnelle, motivée, curieuse et souriante, je me revendique telle une collaboratrice complète et fidèle ! Sans cesse à la recherche de nouveaux projets et de nouveaux objectifs, j'espère pouvoir être compter parmi les collaborateurs de votre entreprise pour y apporter mon énergie, mon professionnalisme et ma motivation.



Mes compétences :

Réflexion stratégique et opérationnelle

Création graphique

Chef de projet

Relations Presse

Réseaux sociaux

Communication

Gestion de projet