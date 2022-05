Matilda VERNEY

Spécialisée dans la communication en milieu associatif, j'accompagne la structure dans le développement de sa notoriété, son réseau et son image.

Mes expériences dans le médico-social et la santé au travail s'orientent vers une communication générale où l'humain est au centre des initiatives et projets.



Réel moteur participant au développement socio-économique, il est primordial pour moi d'adhérer aux valeurs de la structure.



Diplômée d'un double master, en civilisation britannique contemporaine et en communication interne et externe, la réflexion et l'analyse font partie de mes outils de travail.



Mon environnement est une source d'inspiration et d'idées que j'exploite et adapte en situation professionnelle. Touche à tout et curieuse de savoir ce qui existe, je reste constamment dans l'apprentissage des nouveaux logiciels, techniques et stratégies.



Au coeur de l'action et en contact avec les acteurs décisionnaires, je sais gérer les situations variées avec des défis et des responsabilités qui nécessitent une grande réactivité.



La créativité est un vecteur de richesse et d'énergie. Au quotidien, elle s'exprime dans la fabrication de bijoux fantaisie. En 2010, j'ai pris le statut d'autoentrepreneur. Dans mon travail, c'est la mise en place d'une identité visuelle, d'éléments graphiques, de supports papier ou numériques, ...



Passionnée de voyages et avide de découvrir les cultures du monde, j'ai déjà travaillé à l'étranger (Grande-Bretagne). Les déplacements professionnels sont les bienvenus.



Mes atouts clés : polyvalence, réflexion stratégique, créativité et réactivité.



Mes compétences :

Communication événementielle et relations pre

Gestion de projets

Community management

Consultant

Web design

Communication externe

PAO