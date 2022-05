Nathanaelle RAVEZ

Grâce à un parcours professionnel en France et en Allemagne dans différentes structures internationales, privées et publiques, j'ai pu évoluée dans des environnements multi-culturels et m'intégrer rapidement malgré les différences de méthodes et de procédures.

J'ai acquis à ce jour de solides connaissances en matière de Management de projet, Management de produit, Management de contrats et mise en place de procédures et d'outils dans différents services. D'autre part, la coordination interne et la coordination des partenaires externes sont une des qualités reconnues et encouragées par mes supérieurs.



Mes compétences :

Marketing relationnel

Management d'équipe

Management de projets

Gestion des compétences

Contrôle de gestion

Européens et communautaires

Fonds social européen

Contrats internationaux

Réseaux sociaux professionnels