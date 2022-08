Lucie CHARNOLÉ

PARCOURS PROFESSIONNEL

Mes différentes expériences mont permises de développer un caractère professionnel assidu.

Ce que je préfère dans mon travail c'est la diversité des missions et le relationnel. J'aime apprendre et m'adapte facilement sur de nouveaux logiciels informatiques.



RECHERCHE EMPLOI

Après 15 années dexercice dans le domaine de la gestion administrative et chiffrée, je souhaite intégrer une structure médico-social, ce qui me rapprocherait de lhumain.

Ce choix correspond à mes valeurs et à la définition que jai du mot « relationnel ».

Des missions en MAS, EHPAD et séjour adaptée mont permis de découvrir le secteur du médico-social.



MES COMPÉTENCES

Accueil physique et téléphonique

Rédaction et saisie informatique

Bonne adaptation aux outils informatiques

Mise en place de procédures

Suivi, gestion et analyse chiffrée (stocks, prix de revient)

Relationnel fournisseurs (suivi des tarifs, négociation)

Relationnel clients (facturation, relances factures, enregistrement de règlements)

Gestion de planning, traitement de lurgence

Gestion administrative du personnel, saisie des heures pour la paie

Supports de communication interne et externe

Organisation dévènements

Suivi des retenues de garanties et levée de cautions bancaires

Alimentation dune base de données



LOGICIELS

Divalto

PMI

MaPS System

Ciel, EBP, Hérakles, Sage, Pracdis

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)