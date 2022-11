Mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir des connaissances techniques et pratiques ainsi qu'une grande autonomie.

Diplômée du titre de Docteur en Neurosciences, je recherche actuellement un emploi pour lequel mes compétences techniques et théoriques seront valorisées et me permettront de mener à bien les projets qui me sont confiés. Dynamique et organisée, j'ai envie de rejoindre une équipe passionnée.