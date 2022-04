Laurence DELOFFRE

Mon CV et mon expérience professionnelle sont développés sur ce site en ligne: http://deloffrelaurence.jimdo.com .





COMPETENCES

Expertise en Management de projet

- Coordination et gestion de projets scientifiques

- Recherche de financements

- Etablissement de collaborations

- Rédaction de rapports et d’articles scientifiques

- Veille scientifique et technologique



Expertise en Biologie moléculaire

- Installation et développement de laboratoire de biologie moléculaire sous assurance Qualité

- Conception, développement et validation de méthodes

- Apport de conseils et support technique



Gestion de relation clientèle

- Elaboration de stratégies marketing et de communication

- Développement et fidélisation du portefeuille client

- Proposition de solutions techniques en fonction des demandes des clients

- Rédaction de contrats

- Prospection commerciale



Management de laboratoire

- Responsable de plateforme technique

- Gestion de laboratoire (stock, relation fournisseurs)

- Rédaction des documents techniques et qualité

- Participation à la démarche qualité

- Veille au respect des délais, de la qualité et des coûts



Management et formation d’équipes

- Management d’équipes techniques

- Encadrement d’étudiants

- Animation de réunions

- Préparation de supports techniques et pédagogiques



Langues

- Anglais (C1)

- Portugais (B1/B2)





COMPETENCES TECHNIQUES

Biologie moléculaire

- Extraction d’acides nucléiques

- Amplification d ‘ADN par différentes techniques de PCR

- Analyse d’expression (q-RT-PCR, HIS, HSS)

- Analyse de promoteur par délétion

- Détermination d’espèces animales et végétales (Puces à ADN et PCR)



Bio-Informatique

- Recherche bibliographique

- Analyse de séquences

- Dessin d’amorces

- Analyse de promoteur in silico



Animalerie

- Maintien et reproduction de différentes espèces animales



Biologie cellulaire

- Entretien de lignées cellulaires



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Immuno Histolgie

Biologie cellulaire

Animalerie

Gestion de relation

Biochimie

Bio-informatique

Management de projet

Identification d'espèces