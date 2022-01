Lucie ENET - MELAYERS

Mes champs d'expertises sont : l'insertion sociale et professionnelle, l'ingénierie de formation ainsi que les TIC & TICe.



Au cours de mon cursus de formations professionnelles en alternance du BTS jusqu'au Master 2, j'ai pu développer mes connaissances tout en les appliquant sur le terrain en parallèle. A la suite de cela j'ai continué à développer mes compétences dans les différents postes que j'ai occupé.

J'ai ainsi appréhendé différents environnements professionnels : chantier d'insertion, bailleur social, appartements de coordination thérapeutique, centre de formation d'apprentis, chambre consulaire et cabinet de conseil en mobilité professionnelle.



Mes compétences :

Système d'exploitation : Mac et Windows

Microsoft office

Photoshop

Sphinx

ELM - Syfadis

Navigateur internet

Création d’animation innovante

Transmission de savoirs

Esprit de synthèse, capacité de schématisation

Adaptation au public

Andragogie

E-learning

Pédagogie

Formation