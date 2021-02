Lucie GUILLEMIN

Forte d'une expérience depuis 2009, je me suis créée une clientèle fidèle et satisfaite de mes compétences tant professionnelles par ma réactivité que humaines par mon écoute et mon souci du détail.



Plus intéressée par l'humain que l'entreprise en elle-même, je me suis naturellement tournée vers la formation et le reclassement professionnel. L'accompagnement personnel est pour moi essentiel et permet de belles reconversions.



De nature curieuse et dans un souci de transmission de compétences et d'outils indispensables dans l'organisation professionnelle, mon énergie déborde pour tous ces projets.



Mes compétences :

Rédaction

Coaching professionnel

Standardiste

Gestion

Rédactrice

Secrétaire

Assistante de direction

Coaching

Community Management