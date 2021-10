Lucie JANDOT

A votre écoute pour recruter des candidats qualifiés en adéquation avec votre esprit dentreprise. Forte d'une expérience de 3 ans dans le recrutement en intérim, dans le secteur tertiaire et actuellement pour un laboratoire, je saurais vous proposer des candidats à fort potentiel qui donneront le meilleur d'eux-mêmes. La qualité de service acquise lors de mon expérience chez Apple me permet d'être en recherche d'une amélioration constante et de déceler le même niveau d'exigence chez mes candidats. D'autre part, je mets un point d'honneur à traiter les candidats avec le même respect que celui accordé à mes clients et de donner à chacun l'expérience la plus satisfaisante possible.