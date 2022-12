Adeline PARCHARIDIS

Forte d'une expérience de plus de 15 ans dans l'hôtellerie je souhaite intégrer une structure où je pourrais mettre à profit ma motivation et les compétences acquises. Je suis polyvalente, dynamique et m'adapte très rapidement à mon environnement de travail. Autonome, je peux aussi travailler en équipe, j'aime m'impliquer et apprendre des autres. Je recherche un poste à responsabilités et évolutif.



Mes compétences :

Suivi des fournisseurs

Contrôle des débiteurs

gestion des séminaires

Facturation

Accueil physique et téléphonique

Gestion des conflits

Veille concurrentielle

Gestion de caisse

la maintenance

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel