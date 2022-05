Actuellement en recherche d'emploi, j'e travaillé en tant que convoyeur de fonds pendant 14 ans... Je recherche à présent, grâce à une expérience de 2 ans dans le management de Service et l'embauche de personnel dans la Société de Transport de fonds pour laquelle je travaille, un poste de RH ou de Responsable Sécurité.

Pour cette raison, un emploi dans la sécurité privée de personne(s) m'intéresserait également.

Me contacter au 0650072615 si un poste se proposait ou se libérait...

Je m'adapte très vite à toutes les situations de travail.

Un petit rappel :

10 ans de commerce en tant que gérant de Vidéoclub, dans le domaine commercial et plus de 10 ans dans la vente directe, dans le management de personnes et conférences de "motivation" ...



Ci-dessous, mon CV :



Thierry ZANFRETTA

Quartier Le Célas

07110 LARGENTIERE

Tèl : 06.50.07.26.15 / 09.82.23.70.76

E-mail : thierry-sicile@hotmail.fr



COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Convoyeur de fonds / Messager Titulaire du C.Q.P. Agrément Préfectoral

Port d’armes, Sécurité et traitement de valeurs

Responsable Management de Service, cellule recrutement, paie, facturation, planning

Commercial (statut V.D.I.)

Commerçant indépendant, gérant de vidéoclub



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

1999 à NOV.2013

Convoyeur de fonds Messager Transport de valeurs – Traitements de valeurs chez PROSEGUR TDV / 26000 VALENCE

Avec de 2003 A 2005

Responsable du service Axytrans, convoyage en véhicule banalisé, et du service Courrier interbancaire chez PROSEGUR TDV

1998 - 1999

Responsable Adjoint de magasin chez ALDI MARCHE à PIERRELATTE

1994 - 1998

Commercial V.D.I multicartes, produits de bien-être, parfumerie et bijoux et recruteur/formateur pour différentes sociétés de vente directe

1987 – 1994

Commerçant indépendant, gérant de magasin, COCKTAIL VIDEO, à ETOILE SUR RHONE & CREST

1985 - 1987



Agent d’exploitation au service Maladie de la Mutualité Sociale Agricole de VALENCE Traitements et remboursements des dossiers maladies, mise en place informatique du service



1984 – 1985



Service National effectué au 12ème régiment d’Artillerie à OBERHOFFEN Maréchal des Logis dans les Transmissions Médaille de Bronze de la Défense Nationale



DIPLOMES

Niveau 1ère année BTS Comptabilité et Gestion des Entreprises

BACCALAUREAT série D , mathématiques et sciences de la nature



DIVERS

Né le : 15 mars 1962 Lieu : VALENCE Situation Familiale : Marié

Permis : B Loisirs : Jogging – Natation – VTT – Cinéma – Décoration

Langues : Anglais courant – Allemand scolaire

Reconnaissance Travailleur Handicapé









Mes compétences :

Administration du personnel

Vente à distance

Sécurité