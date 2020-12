Lucie LUCIE VANDROMME (VANDROMME)

Rédatrice médicale au sein de COGICLIC, pour la conception et réalisation de différents supports de formation (diaporamas, remis, posters, jeux pédagogiques, etc).

Parmi mes compétences, je peux également prendre en charge la rédaction de documents techniques de produits :

- Rapports d'études cliniques (CSR, Module 5)

- Clinical Overview and Summary (COS, Modules 2.5 et 2.7)

- Integrated Summary of Safety (ISS)

- Mise à jour du RCP

- Contrôle qualité des documents générés

- Aide à la mise en place/rédaction de procédures opératoires (SOP)

- Aide à la rédaction de Briefing package pour les autorités



Mes compétences :

Qualités rédactionnelles

Initiative et autonomie

Informatique

Chimiste

Chimie organique

Synthèse organique

Planification

Gestion de projets

Assurance qualité

Encadrement

Management de la qualité

Formation

Adaptibilité

Recherche et Développement

Rigoureux

Microsoft Excel

Microsoft Word

EndNote

Microsoft PowerPoint

Esprit d'équipe

Analyse

Gestion des priorités

Rédaction

Rédaction médicale