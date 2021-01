Je capitalise près de 14 ans d’expériences en management QHSE dans les secteurs industriel, défense, nucléaire et naval.

Grâce à mes connaissances de la norme Qualité ISO 9001, des référentiels Sécurité (MASE et ISO 45001), nucléaire (UTO, CAEAR) et Environnement (ICPE, ISO 14001, SEVESO), je mets toute mon expérience au sein de la stratégie et de la Politique de la structure.



Mes compétences :

Construction

Construction navale

Environnement

Nucléaire

Qualité

Radioprotection

Sécurité