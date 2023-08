Lucie SEIXAS

La vie professionnelle est jalonnée d’opportunités, de choix et de décisions importantes qui m’ont permis d’acquérir une expérience riche, marquée par la polyvalence et l’adaptabilité.



Le goût du challenge, l’ouverture d’esprit, la persévérance, l’engagement et l’aptitude à la conduite du changement sont pour moi les véritables clés de la réussite.



J'ai ainsi acquis des compétences diverses en développement commercial, négociation, suivi et satisfaction clientèle, conseil, relances et règlements des litiges à travers ma formation de Responsable Comptes Clefs et mes expériences professionnelles.



Entreprenante, rigoureuse et autonome dans un esprit de succès!



Mes compétences :

Priam

Offshore Oil & Gas

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

Hélisa

BPCS

Amadeus CRS

Cognos

Movex