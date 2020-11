Lucie STADELMANN

Etant au contact de la glace depuis mon plus jeune âge, j'ai décidé de mettre mon expérience de la glisse en tant qu’artiste au profit du divertissement et de l'événementiel.

Apres une carrière , je fus engagée à l'age de 19 ans par le Le Lido de Paris.

J'y ai exercé chaque soir mon numéro dans les revues « C’est magique » et « Bonheur » pendant 8 années.

En 2006, je fonde ma société Crystal Ice Show à travers laquelle je crée et produit divers événements liés aux spectacles et aux arts vivants.

Parmi mes références prestigieuses on peut notamment citer de grands hôtels Parisien comme le Plazza Athénée ainsi que le célèbre Parc Astérix pour lequel je met en scène chaque année un nouveau spectacle depuis 2008.

En 2011, je réalise notamment le nouveau spectacle "Noel sur glisse" alliant cirque nouveau avec la troupe de cirque des Farfadais et du patinage présenté dans les zeniths de Rouen, Caen et le Havre.

À la demande des agences événementielles, je me diversifie et réalise des spectacles pour des événements privés tel que des salons, lancements de produits, marques ou encore des mariages haut de gamme. Ma piste de glace transportable et modulable me permet de travailler dans tous types de lieux. Je réalise ainsi le premier spectacle sur glace pour un mariage au coeur de la palmeraie de Marrakech.

En 2012, je m'associe avec GIS. Le cirque Bouglionne nous confie la réalisation de son nouveau spectacle d'hiver.



A l’âge de 27 ans, je me lance un nouveau défi en imaginant un spectacle pour les casinos sur les thèmes de la féminité, du jeu et de la fête « FIESTA ON ICE ».



