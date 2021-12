Lucien SERRE

Chef de chantier depuis plus de 15 ans pour l'industrie, j'apprécie l'organisation, l'esprit d'équipe, le potentiel humain et les challenges techniques et délais :

-- > T.C.E. pour Michelin, courants forts et faibles, machines spéciales et systèmes automatisés.

-- > dans plusieurs domaines industriels : pneumatique, automobile, aéronautique et agro-alimentaire.





Très attaché à Clermont-ferrand, je souhaite évoluer vers un poste de manager au service de l'industrie.



Mes compétences :

Respect des délais

Sécurité au travail

Diplomatie

Relations clients

Analyse technique

Suivi de chantiers

Esprit d'initiative

Organisation du travail

Animation d'équipe

Reporting

Autonomie

Pack Office

Synthèse

Polyvalence