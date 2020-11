Lucile LETANG JOUANELLE

15 années d'expérience au sein du Retail en tant que Responsable de Centre de Profit au sein des groupes LVMH, Mulliez, PPR.





J'intègre lécole Eurateach , labellisée GEN , dés le 21 janvier 2021 pour me former en tant que chef de projet web marketing . Cette formation va me permettre d'être opérationnelle dés le 1er jour en entreprise .



Cette formation sera ponctuée par stage de 6 mois en entreprise afin de mettre en pratique les connaissances acquises lors de la formation .





Le formation a pour objectif :





Connaitre les principaux leviers à activer pour mettre en place une stratégie Webmarketing.



Savoir mettre en place une stratégie de communication sur les différents canaux de communication.



Savoir écrire des contenus optimisés pour le web, mettre en place des actions SEO, mettre en place des campagnes adwords.



Savoir utiliser les outils danalyse de trafic dun site web et en définir les actions à mener en fonction des résultats.





Mes atouts principaux sont, une forte capacité dadaptation, la réactivité, une vision à 360, la culture du résultat et de lentreprise.





Pour terminer jajouterai la polyvalence car le secteur du retail ma permis de mépanouir dans, lanalyse commerciale, la gestion de projet, la gestion de la relation client, la planification et le merchandising,