Lucile PARLANGE-HUYGHE

Je suis titulaire d'un Master 2 Urbanisme et Aménagement du Territoire et spécialisée dans les Transports, de l'Université de Montpellier 3.



J'ai réalisé des stages dans le domaine public (Région Nord-Pas de Calais, Agglomération de Montpellier) qui m'ont donné un aperçu du fonctionnement des collectivités territoriales. J'ai suivi une enquête publique concernant le SCoT de Montpellier et analysé le choix modal du train au sein de la direction des Transports du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais. J'ai également élaboré un mémoire sur la problématique du mode tram-train, et son insertion possible à Lille.



J'ai effectué le premier semestre de mon Master 2 en ERASMUS en Espagne à Madrid (Université Complutense), ce qui m'a permis de découvrir l'aspect international de l'aménagement du territoire, et de l'organisation des déplacements.



J'ai travaillé entre 2007 et 20015 chez Egis, comme Chargée d'études de déplacements :

J'ai réalisé ou participé à des : Micro-Plans de Déplacements Urbains, PDU (Valenciennes...), Plans de Déplacements d'Entreprise, Etudes d'accessibilité, Etudes de sécurité routière, Etudes de stationnement...



Mon poste consistait en la rédaction de rapports, de présentations PPT, contact clients, conception de cartes (illustrator, map, info), relevés de terrains, réponses à des appels d'offres, gestion de projets...



Depuis 2015, je suis entrée dans la fonction publique territoriale, suite à l'obtention d'un concours.

Je suis Chargée d'études de déplacements pour la DIrection Espace Public et Voirie de la MEL.

Je réalise des études et j'apporte son expertise dans le domaine de l'aménagement et de la circulation.



Mes principales missions:

- Réaliser des études de circulation et de déplacements à différentes échelles :

- S'appuyer sur les ressources du service (modélisation, études d'aménagement) ou sur un marché spécifique de modélisation du trafic pour déléguer des missions d'expertise

- Mettre à jour des plans de circulation des grandes villes du territoire en tenant compte des objectifs du PDU de Lille Métropole et des attentes exprimées par les équipes municipales

- Participer à la construction des hypothèses de modélisation du trafic pour les études de projets et rédiger des rapports d'études de modélisation

- Exploiter les résultats des modélisations du trafic pour calculer le dimensionnement des voies et des intersections

- Apporter une expertise sur la circulation dans les projets de déplacement, d'urbanisme ou d'infrastructure portés par Lille Métropole ou d'autres maîtrises d'ouvrage sur le territoire