Jonathan DEVAUX

Je suis professeur vacataire de littératures comparées et de méthodologie de l'écrit à l'Université de Nîmes, niveau Licence 1, 2, 3.



Parallèlement à cette activité, je suis responsable pédagogique chez CLASSIP/PROF EXPRESS et formateur en langue française/professeur de FLE à mon compte.



Spécialisations : enseignement, pédagogie, littérature française, théorie littéraire, histoire de la littérature, méthodologie de l'écrit et de l'oral, histoire de l'art, culture française, e-learning, classe virtuelle, téléassistance aux devoirs, aide aux devoirs, français langue étrangère, français sur objectifs spécifiques.



Mes compétences :

Pédagogue

Atteinte des objectifs

MAO

Français Langue Etrangère

Musique

Histoire de l'art

Ecriture

Littérature