Ingénieur de Conception en production d'eau potable et assainissement a la FASA/FMBEE d'Ebolowa par ailleurs étudiante en master a l'université de yaoundé 1.



Mes compétences :

- Dimensionnement des réseaux d'eau potable;

- Maintenance des pompes de forages et puits;

- Fabrication des pompes à motricité humaine;

- Réalisation des puits et Forages

- Traitement des eaux de consommation;

- Secourisme;

- Art oratoire