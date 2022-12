Lucy DOUZANT

J'ai acquis une expérience de 9 ans en Management et gestion de projet, principalement dans le domaine de la restauration. En 2010, j'ai obtentu un diplôme Universitaire de Master de Management du Tourisme et Relations internationales. Je maitrîse très bien l'anglais.



Femme de terrain pugnace, je m’adapte très rapidement. Je suis appréciée pour mon sens des responsabilités,de l'accueil client,mon investissement, mon autonomie, ma réactivité et mon dynamisme.



Je souhaite intégrer le secteur du Tourisme









Mes compétences :

Anglais

Animateur

Chef de Mission

Chef de projet

Evénementiel

Gestion de Centre de Profit

Restauration

Tourisme

Animation

Gestion de projet

Management

Oenotourisme