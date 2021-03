Ludivine BOUDON DE LA ROQUETTE - VACHOR

Cheffe d'entreprise dans le domaine du design textile, du sac à main upcyclé et autres accessoires; je propose mes services en tant que designer textile pour les entrepreneurs désireux de se démarquer de la concurrence.



J'ai mis à disposition une boutique numérique où des motifs textiles sont disponibles à l'achat en exclusivité, mais il est également possible de me contacter afin de discuter sur un projet personnalisé via un devis.



www.luitwin.com



Mes compétences en logiciels:

Adobe InDesign CS6

Adobe Photoshop CS6

Adobe Illustrator CS6