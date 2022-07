Ludivine ZOMBO

AZ Projet est une startup innovante qui a accompagné pendant plus de 20 ans de nombreuses structures de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire).

Cette pratique opérationnelle lui a permis dintégrer et de comprendre les besoins et les contraintes du quotidien des structures et de construire une solution globale de pilotage en mode projet.



AZ allie technologie, outils digitaux, parcours de formation et accompagnement professionnalisant vers un pilotage en mode projet.

AZ Projet est aujourdhui un acteur reconnu en matière dERP, SIRH portail collaboratif et plébiscité par ses partenaires pour la qualité de sa solution.

AZ Projet a reçu le label #Fintech en 2015 pour le caractère visionnaire, innovant et accélérateur de performance de ses logiciels et de sa démarche.

AZ Projet apporte ses compétences et son savoir faire aux structures de lÉconomie Sociale et Solidaire (ESS) : associations, coopératives, mutuelles, aux collectivités publiques et aux TPE & PME (marchandes et non marchandes).



AZ Projet c'est :

Être « tous unis autour dun même projet »,

Promouvoir les valeurs communes monde de lESS : responsabilité sociale, sociétale et écologie.

Accompagner et moderniser pour faire aux transformations numériques, aux évolutions réglementaires, aux changements climatiques et sociétaux

Offrir une démarche globale dexpertise pour le renforcement, la professionnalisation et la promotion des structures à impact