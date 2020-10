Ludovic BUCHON

Depuis 2003, Moison a innové en développant une offre dédiée aux entreprises désireuses de confier la gestion de leur site à un professionnel.



Les prestations réalisées sont de plusieurs natures :



Property Management :

Mandataire du propriétaire, Moison assure la relation avec les tiers afin de préserver vos intérêts. Cette approche intègre les dimensions juridique (baux, contentieux, …), technique (maintenance et entretien des sites) et financière (recouvrement des loyers et des charges).

Notre plus-value : une équipe compétente et complémentaire, stable et disponible.



Facility Management :

Moison assure la gestion complète de votre parc immobilier et des services connexes en conformité avec vos obligations réglementaires et les budgets associés. Notre approche globale est rigoureuse et veille à la satisfaction de l’occupant. Notre gestion dynamique s’exprime par un benchmark systématique de tous vos contrats et leurs coûts.

Notre plus-value : une logique itérative.



Assistance à maîtrise d’ouvrage – Assistance à la réception des locaux :

Moison accompagne le maître d’ouvrage dans les travaux de construction ou de réhabilitation des immeubles. Il assiste son client sur les dimensions financière, juridique et technique.

Notre plus-value : une approche originale facilitant la gestion opérationnelle actuelle et future.



