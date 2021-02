Je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle afin d'accroître mes connaissances et mes compétences en qualité, santé, sécurité et environnement, idéalement dans le domaine industriel et dans la région Nouvelle-Aquitaine.



Mes compétences :

Communication de crise

Système de gestion SSE

Sécurité au travail

Gestion de crise

Santé au travail

Microsoft Office

Hygiène, sécurité, environnement