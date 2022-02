Ludovic CHIRRE

Autodidacte en logistique depuis plus de 20 ans, en passant de préparateur de commandes, tuteur, adj CE, CE, responsable dactivités, dentrepôt, de dépôt et de site, mon parcours, me permet dorganiser les activités logistiques relatives à tout type de produits (textiles, alimentaires, ...) Elaboration, évolution et contrôle des procédures logistiques et E-commerce.

Planification, supervision et organisation des équipes et matériels, en fonction de lactivité. Utilisation de logiciel EDI, prologiciels et bureautiques

Suivi des divers indicateurs, qualité, productivités et tableaux de bord dexploitation