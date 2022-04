Célia SCHIRES

Ouverte à de nouvelles opportunités professionnelles sur PARIS.



Diplômée d'un Master Marketing-Communication et qualifiée de 4 ans d’expérience dans la gestion de projets digitaux.

Je suis spécialisée dans la réflexion et mise en place de stratégie digitale de marques, pour une clientèle ou en édition propre.

J’ai travaillé pour de grands acteurs nationaux dans divers secteurs d’activité (mode, immobilier, constructeur automobile, agroalimentaire, aéronautique, cosmétique) sur les marchés BtoB et BtoC.

Collaboratrice créative, rigoureuse et passionnée par son métier, je recherche une agence parisienne pour poursuivre mon projet professionnel.



Mon CV / http://www.fichier-pdf.fr/2016/08/30/celia-schires-cv/celia-schires-cv.pdf

Mon book / https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/31/celia-schires-book/celia-schires-book.pdf



Mes compétences :

eMarketing

eCommerce

community management

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Indesign

Blogging

Audit

Adobe Illustrator

Git

Redmine

Spécifications fonctionnelles

Apple iOS

Wireframe

Symfony2

Wordpress

Prestashop

Magento