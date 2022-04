Sylvain PETIT

Acheter des biens et services, tout le monde sait le faire.

Piloter les achats professionnellement dans le seul but d'être profitable et innovant :

⇒ mon métier commence là, et votre besoin aussi.



Encadrement département achats :

. Définir une stratégie achats Groupe déclinant l'ensemble des moyens pour atteindre les objectifs.

. Mettre en place des procédures, des outils et des pratiques permettant d'améliorer la performance

achats : systèmes d'information, évaluation et audits des fournisseurs, choix d'externalisation,

amélioration continue, gestion des litiges.

. Optimiser, encadrer, former et manager des équipes achats, approvisionnement et logistique

(organisation matricielle).



Négociation des dossiers stratégiques :

. Impulser et superviser les démarches de sourcing : prospecter, identifier évaluer les fournisseurs potentiels sur des critères de qualité / prix / taux de service / capacité de production, fiabilité.



Gestion et pilotage de projets achats :

. Apporter le support nécessaire aux équipes R&D, Production, Qualité, Commercial et Marketing

pour les lancements produits.



Suivi des fournisseurs et des performances achats de l'entreprise :

. Influencer sur les performances économiques de l'entreprise, comme un responsable de centre

de profit.

. Assurer la performance Achats (appels d'offres, analyses de coûts, négociations, projets de

productivité, mise en place de contrats d'Achats...).



Mes compétences :

Management

Commerce

Achats

Gestion de production

Communication

Logistique

Gestion des stocks et approvisionnement

Commodities

Management Consulting

Audit

Continuous Improvement

Outsourcing

SAP