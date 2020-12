Ludovic L'HOPITAL

Animateur technico-réalisateur radio et responsable d'antenne : Dix ans d'expérience.

https://soundcloud.com/ludonlyone/sets



Responsable des heures quotidiennes de décrochages locaux d'une radio associative.



-Animation des fins de matinées en direct,

-Préparation et présentation de chroniques, sujets, interviews et émissions,

-Programmation de la musique, des émissions, des rubriques,

-Enregistrements, montages,

-Encadrement et formation technique et rédactionnelle des bénévoles et salariés,

-Animation et encadrement d'ateliers radio avec des jeunes collégiens, lycéens, étudiants,

-Entretien du matériel de diffusion et des studios,

-Organisations de partenariats,

-Prises de rendez-vous,

-Organisation des plannings et coordination de l'exploitation des studios de production et de diffusion par les différentes équipes bénévoles ou salariées



Mes compétences :

Pratique radiophonique

Logiciel Radio-Assist de Nétia

Logiciel Logic

Logiciel Cubase