Ludovic LAMBIN

Je suis le webmaster du site http://www.monde-du-velo.com qui est le premier annuaire consacré au vélo avec plus de 3600 adresses dédiées aux vélos.



Après 10 ans sur la toile avec mon premier site http://www.lelectronique.com , je décide de créer un annuaire dédié au vélo suite à une recherche négative d'une pièce en janvier 2009. Le 1er Mai 2009, Monde Du vélo est lancé officiellement.



Début mars 2010, j'ai ouvert un annuaire des magasins de vélo http://www.magasins2velo.com



En mai 2010, le premier comparateur de vélo en France ouvre ses portes : http://www.comparateur2velo.com , afin de faciliter l'acheteur dans son choix de vélo. Ce site a pour objectif d'offrir le plus grand catalogue de vélo en ligne...



En décembre 2011, lancement d'un site consacré à l'emploi dans le vélo via http://www.emploi2velo.com



Janvier 2013 : reprise du projet développement et aide à la finalisation du site http://www.100pour100-velo.com ainsi que son référencement...



Octobre 2013 : lancement d'un site de vente privée sur le cyclisme avec http://www.velo-deal.com Permettant au cyclisme de s'équiper à moindre coût avec des remises allant jusqu'à -70%



Toujours à la recherche de défi pour avancer....



