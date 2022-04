Adrien VIPLE

FORMATIONS



2019 Cycle de Professionnalisation en Conduite de Projets (CPC)

2005 DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle à l’IUT de Tours

2003 BAC STI Génie Electronique

2002 Brevet d’Initiation à l’Aéronautique

2000 Brevet des Collèges



EMPLOIS

2019/... Cadre Moyens de Tests à Thales Avionics "La Brelandière" à CHÂTELLERAULT (CDI)

Chef de Projets et référent THALES en Support aux Stations de réparations Mondiales (ASW) dans le domaine des bancs de Tests (moyens testant les produits fabriqués par THALES).



2009/2019 Technicien Moyens de Tests à Thales Avionics "La Brelandière" à CHÂTELLERAULT (CDI)

Amélioration, Conception, Fabrication de bancs de Tests pour recetter les Produits Fabriqués(Moyens d'Essais).



2007/2009 Technicien d’intégration à Thales Avionics Vendôme (CDI)

Fabrication de capteurs de pression hydrauliques et pneumatiques (Sondes et Transmetteurs)



2005/06 Technicien d’intégration à Thales Avionics Vendôme (18 mois INTERIM)



2003 Préparation de commandes assistées par ordinateur dans la société Partner Jouet (2 mois)



STAGE



2005 Amélioration d’un banc de tests de capteurs piézo résistifs dans la société THALES Avionics de Vendôme (3 mois)



1999 Mécanique aéronautique à l’aérodrome d’Amboise/Dierre



DIVERS



•Informatique : Maitrise de la Suite Office (Visio, Word, Excel, PPT...), Internet, SAP R3, BDDP, …



•Atouts : Equipé en informatique, frappe assez vite au clavier, dynamique, ponctuel, volontaire



•Langues : Anglais et Espagnol niveau scolaire



•Loisirs : Informatique, Internet, tir à l’arc, guitare, volley, sorties entre amis, moto, activités sociales



•Autre : Permis de conduire (A et B)



Mes compétences :

Aéronautique

Electronique