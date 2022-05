Teddy VIPLE

Je suis actuellement titulaire de la fonction publique en tant qu'agent technique de l'environnement au sein de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (Onema) depuis 2007. Je suis affecté dans le département des Ardennes (08).



Je suis détenteur d'un BTS en Gestion et Protection de la Nature (option Gestion des Espaces Naturels).

J'étais président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux en Touraine entre 2006 et 2007.



Mes compétences :

Nature

Environnement

Informatique

Photoshop

Français

HTML

Photographie

Mac

Internet

Auto défense

Armement