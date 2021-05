Ludovic MATOUT

D’un naturel spontané et entreprenant, mes différentes expériences font de moi une personne autonome et polyvalente. Mon sens du relationnel couplé à mon professionnalisme et mon leadership, peuvent êtres des atouts majeurs pour prendre rapidement mes marques dans une entreprise et atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Purchase Orders

Receiving Deliveries

Stacking Shelves

Customer Retention

Requirements Analysis

Managerial Skills > Team Management

Department Stores

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word