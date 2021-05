Ludovic MIENS

Ma spécialité la voie ferrée



Mon expérience dans la voie ferrée à débuter en 1987 comme géomètre pour devenir ensuite conducteur de travaux



En 1998 j'ai évolué vers le tramway (Montpellier, Paris,..) pour en 2005 me diriger vers la maîtrise d'œuvre Tramway (béton, ballast et guidage sur pneu) dans la France entière (Montpellier, Valenciennes, Nantes, Toulouse, RATP), m’apportant une connaissance supplémentaire dans les marchés publics, la gestion des plannings, les réunions d’interfaces, de chantiers, et OPC.



Actuellement sans emploi, je suis ouvert à toutes propositions.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

Transport ferroviaire

Topographie

voie ferrée tramway