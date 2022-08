Ludovic MIGNE

Spécialiste du Developpement commercial, mon expérience est orientée mode, décoration et textile en général. Formé à la mise en place de réseaux commerciaux et au management d'équipes de vente internationales, mon objectif intégre une notion de dépassement personnel permanente et de découverte de nouveaux marchés. Mon expérience est Française, Anglaise et Espagnole, pour des groupes et des PME. Ma mobilité est internationale.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management commercial

Développement international

Achats internationaux

Marketing opérationnel

Vente

E-commerce