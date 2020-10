Ludovic PIZZOCOLO

Assistance à maitrise d'ouvrage principalement pour des etablissements publics sur les aspects :

- Organisationnels et fonctionnels,

- Expertise technique et stratégique,

- Force de proposition, de conviction et d'appréhension sur les Technologies,

- Analyse juridique et strategique des projets (risques, enjeux, opportunites, contentieux)



Les systèmes de communications prescrits sont :

• Infrastructure téléphonique et informatique,

- Conception et mise en œuvre des extensions des réseaux (Passive et active),

- Contrôle logique et physique du système de communication (Préventif et curatif),

• Sécurité

- Analyse des risques (Identification des ressources stratégiques, audit de l’infrastructure passive et active)

- Élaboration de la politique de sécurité (PRA) sur les aspects : intégrité, confidentialité, disponibilité et authentification,

- Analyse des événements et plan d’actions,

- Veille alerte.

• Télécom

- Conception et mise en œuvre des extensions des réseaux,

- Contrôle logique et physique du système de communication (Préventif et curatif).

• Gestion courante

- Veille technologique,

- Etude stratégique (Service et produit à valeur ajoutée),

- Rédaction de la documentation (Présentation technique des ouvrages, procédures d’exploitation, tableaux de bord),

- Gestion des contrats et des budgets.

• Gestion de projets

- Collecte des pré-requis (Contraintes et besoins),

- Présentation et motivation de solutions techniques, ainsi que des budgets associé,

- Rédaction d’appel d’offre (Ensemble de pièces administratives, Cahier des charges, analyse des offres, présentation en comité de direction, evictions),

- Pilotage de la mise en œuvre (Planning, paramétrage, contraintes, support de niveau 1 et 2).

• Animation/Formation d’équipes techniques et juridiques.



Mes compétences techniques regroupent les domaines tels que :

• L’infrastructure (Paire torsadée Cat 5/6/6a, fibre optique mono/multi, WiFi 802.11 a/b/g/n),

• Les architectures physiques et logiques réseaux (Routeur, commutateur, outils d’analyse, services DHCP et DNS, protocoles TCP/UDP, Ospf et bgp,Ethernet, VLAN, VPN, QoS, etc.),

• Les architectures physiques et logiques de sécurité (Pare-feu, sonde d’intrusion, politique de sécurité, moteur de prevention et detection.),

• Les systèmes de téléphonie classique et ToIP (Aastra, Mitel, Siemens, Avaya, Alcatel, Cisco, Microsoft),

• Les systèmes d’exploitation (Windows XP/2003, Unix, Linux, virtualisation, centralisation, sauvegarde, gestion des comptes utilisateurs, ActiveDirectory, le mode Saas), La messagerie unifiée,

la visio conference, la relation client, la gestion de presence et l accueil vocal automatise.

• Les offres Télécoms sur un marché International.



Mes compétences :

Commercial

Conseil

Grands comptes

Informatique

Microsoft Technologies

Sécurité

Sécurité informatique

Telecom

Téléphonie

ToIP

Veille

Audit

Gestion de projet

ITIL

Formation

Linux