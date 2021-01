Ludovic PULLI

Actuellement formateur dans les métiers du digital, j'exerce mes compétences dans différents domaines: P.A.O (graphisme, illustration), webdesign, motion design, intégration et développement web, post-production et design sonore.

En veille technologique permanente, je me forme régulièrement et sais m'adapter aux nouveautés selon les demandes. Mes atouts sont mon parcours initial de formation universitaire et technique, qui m'ont permis d'acquérir une culture de l'image et des médias au sens large, des formations en continu, et une expérience professionnelle qui m'a permis de travailler sur des projets très diversifiés. La curiosité qui m'anime m'a ainsi amené à travailler tant dans la production de projets à caractère artistique, que dans la communication et l'accompagnement de développement d'entreprises ou de formation professionnelle.



Je codirige également un atelier partagé à Marseille. Suivez les actualité du lieu sur facebook :

https://www.facebook.com/AtelierDuDessus/