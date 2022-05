Ludovic RENNE

Ayant toujours eut un attrait particulier pour le domaine du textile, j'ai commencé par suivre un Master en Achat et logistique dans l'habillement et de poursuivre cette aventure par un stage dans cet univers.



J'ai commencé ma carrière dans le domaine du sport (Quiksilver) avant de me rendre sur Paris pour poursuivre dans le prêt à porter féminin (Naf Naf) et de revenir dans le domaine du sport (Rip Curl)



Au fil de mes expériences, j'ai pu faire un tour d'horizon des différents métiers en amont de la vente du produit finis (chefs de produits, gestionnaire produit, acheteur retail)



Mes compétences :

Textile

Retail

Buying

Budget

Buying plan & Assortment

Management

Gestion des achats