Anne LE COQUIL

Recouvrement des impayés clients / gestion de l’en-cours et risque client / gestion dossiers contentieux

Gestion commerciale et administrative d’un portefeuille client export (prospection, vente, conseil)

Administration des ventes export (Devis, commandes, facturation, Incoterms…)

Douanes export (Administration douanière, EUR1, certificats d’origine…)

Crédits documentaires (Suivi des instructions du Credoc, préparation de la liasse documentaire, respect des délais imposés…)

Organisation et suivi du transport des marchandises (Containers, groupage maritime, routier, aérien)

Organisation de salons à l’étranger et de déplacements professionnels

Leader groupe 5 S (Amélioration continue)







Mes compétences :

Recouvrement de créances

Contentieux

Vente

Suivi clientèle

Logistique

Administration des ventes

Commerce international

Crédit documentaire

Chargé de clientèle

Sens du contact